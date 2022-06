Trama del film L'altra luna

Il film racconta la storia di una ragazza spigliata di nome Luna (Luna Mijović), prossima alle nozze con il fidanzato di lunga data Haris (Armin Omerovic). Un giorno incontra l'italiana Martina (Tania Bambaci), una giovane omosessuale in piena crisi personale, che Ŕ fuggita dal suo Paese e da una vita noiosa per approdare a Sarajevo alla ricerca di se stessa. L'incontro tra le due ragazze segnerÓ per Luna una svolta decisiva: quest'ultima, infatti, finirÓ per innamorarsi di Martina, iniziando con lei una relazione clandestina, tenuta ben nascosta al suo futuro marito. Dal canto suo, Haris crede Luna sia ancora convinta di volerlo sposare.

Quando la relazione tra le due viene a galla, i familiari di Luna reagiscono in maniera molto negativa. Suo fratello Nermin (Fedja Zahirovich) prova a costringere Martina a tornare in Italia, arrivando addirittura a violentarla. Nonostante le ingiustizie e gli ostacoli, il sentimento tra le due ragazze continua a resistere. ╚ per questo che Luna e Martina decidono di andare via da Sarajevo per essere libere di vivere la loro storia d'amore. La coppia torna in Italia, ma per seguire l'amore Luna dovrÓ pagare un prezzo molto alto: abbandonare la sua cittÓ, i suoi amici e, soprattutto, la sua famiglia.

Sei un blogger? Copia la scheda del film