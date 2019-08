Trama del film La llorona

Alma e i suoi figli vengono uccisi nel trambusto del conflitto armato del Guatemala. Trent'anni dopo, si apre un processo nei confronti di Enrique, un generale in pensione responsabile del genocidio. Assolto, Enrique di notte comincia a sentire i pianti della Llorona, creatura appartenente alla tradizione della sua terra. La moglie e la figlia temono abbia l'Alzheimer e la demenza e non sospettano per nulla che Alma, la loro nuova governante, sia in casa loro per mettere in atto la vendetta a cui il processo non ha provveduto.

Sei un blogger? Copia la scheda del film