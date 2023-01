Trama del film La ligne - la linea invisibile

Il film racconta la storia di Margaret (StÚphanie Blanchoud), una donna trentacinquenne con una vita turbolenta, fatta di violenze inflitte e subite, che l'hanno portata a una fragilitÓ emotiva che lei stessa non pu˛ definire a parole. Dopo un'accesa discussione con sua madre (Valeria Bruni Tedeschi), quest'ultima decide di denunciarla. Nell'attesa che venga celebrato il processo, il giudice impone a Margaret un ordine restrittivo: per almeno tre mesi la donna non potrÓ in alcun modo entrare in contatto con la madre, nÚ stare a una distanza inferiore ai cento metri dalla casa dove abita la donna. Margaret si ritrova cosý isolata e allontanata dalla sua famiglia, nonchÚ dalla cerchia di quelli che sono i suoi legami affettivi. Questa linea immaginaria marcata dall'ordine restrittivo diventa un ostacolo figurato tra lei e il suo desiderio di stare accanto alla sua famiglia. SarÓ proprio questa volontÓ a portarla ogni giorno al limite di questo confine invisibile, ma impossibile da oltrepassare.

Sei un blogger? Copia la scheda del film