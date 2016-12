Trama del film La leggenda di bob wind

Il film Ŕ ispirato alla vita di Roberto Cimetta, tra i registi teatrali italiani di avanguardia e sperimentazione pi¨ geniali e al contempo meno noti del nostro paese. Morto nel 1988 a soli 39 anni ha collaborato con Luca Ronconi, Roberto Benigni, Lucia Poli, Roberto Citran e ha ispirato profondamente una generazione di artisti. Nel 1987 crea il Festival internazionale di Lisbona e dopo la sua morte nasce a Parigi il Fondo internazionale Roberto Cimetta per la mobilitÓ degli artisti nel Mediterraneo, tuttora operante, a dimostrazione di quanto la sua figura abbia lasciato il segno. Il film vede protagonista Anna, interpretata da Lavinia Longhi, giornalista italo-francese di successo che decide di mettersi sulle tracce di una storia che potrebbe far luce sul suo passato. Arrivata dalla Francia in Italia, cerca di scoprire chi era Roberto Cimetta, interpretato da Corrado Fortuna. Inizia cosý un percorso graduale di disvelamento che la porterÓ sulle tracce del figlio di Roberto per scoprire, come in un puzzle, pezzi di veritÓ che daranno senso alla sua storia.

