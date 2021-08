Trama del film La casa in fondo al lago

Il film racconta la storia di una coppia, Tina (Camille Rowe) e Ben (James Jagger), due giovani youtuber che viaggiano per la Francia, facendo video di esplorazione, soprattutto subacquea. Quando un uomo di nome Pierre propone loro di portarli in un punto del lago, immerso nel bosco, sul cui fondo si trova una casa sommersa, ma rimasta perfettamente intatta. I due non vedono l'ora di visitarla e condividere il video di questa esplorazione sui generis sui loro canali social. Una volta raggiunta l'abitazione in fondo al lago, i due iniziano a vagare tra le stanze e gli oggetti stranamente poco corrosi dall'acqua. Ben presto si rendono conto che la casa Ŕ stata in passato teatro di orribili crimini, ma non Ŕ questa la scoperta pi¨ terrificante che faranno. La coppia, infatti, non Ŕ l'unica ospite della casa, abitata da un'oscura presenza che si risveglierÓ al loro arrivo e lý terrÓ intrappolati sul fondo del lago, mentre le loro riserve di ossigeno inizieranno a scarseggiare...

Sei un blogger? Copia la scheda del film