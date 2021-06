Trama del film Kufid

Il documentario girato dal regista durante le settimane di lockdown, quando, dopo essere tornato da un viaggio in Marocco, si Ŕ ritrovato costretto dalla quarantena a restare rinchiuso nella sua casa di Brescia. Prima dello scoppio della pandemia, il regista si trovava in Marocco per alcuni sopralluoghi, volti alla realizzazione di un film sull'urbanizzazione e sul territorio. Tornato a Brescia, per˛, si ritrova a fare i conti le conseguenza del virus ed Ŕ cosý che, rinchiuso in casa, ha avuto modo di dar vita a un nuovo progetto, un film che Ŕ allo stesso tempo un percorso autobiografico, dove racconta la trasformazione urbana, che ha interessato in particolare l'Italia del Nord, le famiglie e le loro abitudini, sconvolte dall'entrata in scena del Covid-19.

