Trama del film King - un cucciolo da salvare

Il film racconta come un cucciolo di leone, nascosto in una valigia, riesca a liberarsi e divincolarsi dagli addetti ai bagagli per rimbalzare sul nastro trasportatore e poi darsi alla fuga. Il leoncino era destinato alla tratta dei bracconieri, ma fuggendo riesce a raggiungere una casa, dove trovare rifugio. Nell'abitazione vivono Inès (Lou Lambrecht) e Alex (Léo Lorléac'h), due fratelli di 12 e 15 anni, che quando si imbattono nel cucciolo decidono di riportarlo nel suo habitat, l'Africa. Inizialmente la loro missione sembra destinata a fallire, ma quando in loro aiuto arriva il nonno (Gérard Darmon) non solo l'impresa diventa fattibile, ma si trasformerà in una vera e propria avventura.

