Trama del film Kingsman: il cerchio d'oro

In Kingsman: Il Cerchio d'oro i nostri eroi si trovano a dover fronteggiare una nuova sfida. Quando il loro quartier generale viene distrutto e il mondo Ŕ tenuto in ostaggio, la loro missione li porta a scoprire unĺorganizzazione di spie alleata, basata negli Stati Uniti, chiamata Statesman e precedente alla formazione dei Kingsmen. In una nuova avventura che testerÓ la forza e lĺarguzia degli agenti ai limiti estremi, queste due organizzazioni d'elite si uniranno per combattere contro il nemico comune per salvare il mondo... una cosa che ormai sta diventando un'abitudine per Eggsy!

