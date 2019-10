Trama del film Jesus rolls - quintana e' tornato!

John Turturro torna a interpretare Jesus Quintana in una commedia irriverente che vede protagonisti tre disadattati che, loro malgrado, si troveranno a fare i conti con un parrucchiere armato di pistola. Il loro viaggio si trasformerÓ presto in una fuga continua - dal folle parrucchiere, dalla legge e dalla societÓ - durante la quale si svilupperÓ una particolare dinamica, che da amicizia accidentale evolverÓ in una storia d'amore fuori dagli stereotipi convenzionali...

