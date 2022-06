Trama del film I tuttofare

Ŕ ambientato a Barcellona e racconta la storia di Moha (Mohamed Mellali), un giovane immigrato marocchino che inizia a lavorare in una piccola azienda idraulica, sita nella periferia della cittÓ. Il giovane dovrebbe sostituire in futuro Pep (Pep SarrÓ), un operaio anziano prossimo alla pensione, ma sin dal primo giorno non va a genio al capo idraulico, Valero (Valero Escolar). Nonostante la sua timidezza, Moha riesce tranquillamente a gestire la clientela; eppure continua a stare in antipatia a Valero, che sembra tenerlo sempre sotto esame. Il capo idraulico, in veritÓ, non riesce a superare il fatto che il suo partner di sempre, Prep, lo abbandonerÓ e scaglia il suo malumore contro l'ultimo arrivato, mettendo in dubbio le capacitÓ di Moha e presupponendo che i clienti non accetterebbero in casa un idraulico di origine marocchina. Moha, dal canto suo, ha solo una settimana di prova per dimostrare il contrario e, sebbene i clienti lo apprezzino, sette giorni non bastano per far cambiare idea e mentalitÓ a Valero. Una settimana di tempo non permetterÓ al ragazzo di farsi amico Valero, ma ha una minima possibilitÓ di farsi conoscere dall'uomo giorno dopo giorno per far sý che superi i suoi pregiudizi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film