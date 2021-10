Trama del film Isolation (2021)

Il documentario, girato da cinque grandi registi, racconta cinque Paesi europei - Italia, Belgio, Inghilterra, Germania, Svezia - ognuno alle prese con la pandemia di Covid-19. Attraverso questi sguardi d'autore viene raccontato uno dei momenti storici pi¨ tragici dell'ultimo decennio, soffermandosi in particolare sul Vecchio Continente e su come ha reagito al lockdown e alle diverse ondate del virus. La situazione italiana viene narrata da Michele Placido, ma sono tanti altri i volti del nostro Paese che raccontano come hanno gestito questo momento difficile, tra questi Roberto Bolle e Andrea Bocelli.

