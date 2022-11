Trama del film I racconti della domenica

Il film abbraccia quarant'anni di Storia Italiana e siciliana, dal 1934 alla morte di Aldo Moro, attraverso la storia di Francesco - uomo onesto, amante della vita e dei diritti e dei doveri - che racconta la propria vita scrivendo lunghe lettere al padre, partito per l'America che lui era bambino. Ma, fra dollari che il padre stesso manda alla famiglia in Sicilia, non cĺŔ alcuna risposta. Dalla giovinezza durante la guerra, alla candidatura a sindaco del proprio paese, la vita di Francesco Ŕ uno spaccato della Storia d'Italia e della Sicilia. La storia di un uomo che, cresciuto senza un padre, Ŕ diventato il Padre di tutti i suoi cittadini.

