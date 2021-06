Trama del film Io, lui, lei e l'asino

Il film segue la storia di Antoinette Lapouge (Laure Calamy), una docente parigina che ha una storia d'amore segreta con Vladimir Loubier (Benjamin Lavernhe), uomo sposato, nonchÚ padre di una sua alunna. Antoinette aspetta con ansia l'arrivo delle vacanze estive per passare finalmente un po' di tempo in compagnia del suo amante. Purtroppo l'uomo non potrÓ tenere fede alla promessa fatta ad Antoinette, perchŔ sarÓ costretto a partecipare a un'escursione sulle montagne del Parco nazionale delle CÚvennes insieme a sua moglie e sua figlia. Antoinette rimasta sola, decide di mettersi sulle tracce dell'uomo che ama e parte cosý per la montagna. Una volta arrivata sul posto per˛ non troverÓ Vladimir, ma Patrick, un asino recalcitrante, con il quale affronterÓ un viaggio inaspettato che cambierÓ la sua vita.

