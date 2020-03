Trama del film In the trap - nella trappola

Il film è la storia di Philip (Jamie Pa), un trentenne che lavora come correttore di bozze. Da circa due anni si ritrova bloccato in casa da una forza oscura che non gli permette di scappare e che continua a torturarlo, tanto che l'uomo è convinto che la sinistra presenza voglia possederlo. Un giorno Philip incontra e conosce Sonia (Miriam Galanti), la ragazza che abita nell'appartamento sopra di lui. La donna lo convince che l'incubo che lui sta vivendo non è affatto reale, ma è frutto della sua immaginazione. Nonostante sembri che Philip si sia inventato tutto, non è così. La demoniaca presenza, infatti, ha architettato una trappola, nella quale è inevitabile non cadere e rimanere imprigionati per sempre.

