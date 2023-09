Trama del film In the fire

1899. Una psichiatra 38enne americana (vedova e senza figli…) arriva in una ricca fattoria in Colombia, dopo esser stata chiamata a risolvere il caso di un bambino autistico.. A chiamarla era stata la madre del piccolo preoccupata anche dalle sempre più insistenti accuse da parte del prete locale e dai contadini – tormentati da misteriosi eventi avversi – che il piccolo sia il diavolo. Quando la dottoressa arriva scopre che la madre del ragazzino è morta e che il padre stesso ha iniziato a credere alla possibile possessione del piccolo. Mentre la donna tenta una psicoanalisi del bambino, gli eventi nefasti si intensificano e la sua “cura” diventa una corsa per salvare il piccolo dalla furia dei concittadini… e forse anche da se stesso, quando ella stessa inizia a temere che quel che sta succedendo nella fattoria abbia a che fare con qualcosa di orribile e soprannaturale.

