Trama del film I nostri fantasmi

Valerio (Michele Riondino), un padre rimasto senza lavoro e senza casa, cerca disperatamente di sottrarre il figlio Carl dai servizi sociali. L'uomo ha occupato il sottotetto della loro ex-abitazione e spaventa chiunque si stabilisca nell'appartamento "di sotto" fingendosi, con l'aiuto del figlio, fantasmi. Tutto procede per il meglio finchÚ non entra in casa Miryam (Hadas Yaron) con la figlia Emma di soli due anni. La donna non si spaventa facilmente. Oltre le pareti di quella casa, Miryam deve infatti far fronte a un pericolo pi¨ concreto che la minaccia, un fantasma in carne ed ossa: il marito Cristian (Paolo Pierobon), che la pestava a sangue.

