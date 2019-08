Trama del film Il varco

Estate 1941, un soldato italiano parte in treno per il fronte sovietico. L'esercito fascista Ŕ alleato di quello nazista, la vittoria appare vicina. Il convoglio parte tra i canti e le speranze. La mente del soldato torna alla malinconia delle favole raccontategli dalla madre russa. A differenza di molti giovani commilitoni, lui ha giÓ conosciuto la guerra, in Africa, e non ne Ŕ entusiasta, anzi, la teme. Il treno attraversa mezza Europa, avventurandosi nello sterminato territorio ucraino. All'arrivo dell'inverno l'entusiasmo cade sotto i colpi dei primi morti, del gelo e della neve. I desideri si fanno semplici: non pi¨ la vittoria, ma un letto caldo, del cibo, un abbraccio. L'immensa steppa spazzata dalla tormenta sembra popolata da fantasmi. Il soldato ha una sola, flebile speranza: tornare a casa.

