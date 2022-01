Trama del film Il senso di hitler

Il documentario indaga sull'influenza che il dittatore nazista ha esercitato sulla società di ieri e di oggi. Si parte delle immagini storiche, quelle risalenti al periodo del suo potere o tratte dai documentari del tempo, per arrivare all'analisi di questo fenomeno, che oggi interessa anche il mondo dei social, in particolare quello di TikTok e di Twitch. Il film ha come base l'omonimo libro, mia pubblicato, scritto da Sebastian Haffner nel 1978, nel quale lo scrittore abbatte ogni mito sul despota e sulla sua salita al potere. Partendo da questo libro, diversi critici e storici contemporanei si sono chiesti se il fascino culturale di Hitler sia ancora un'attrattiva per le nuove generazioni, da qui l'idea del film di indagare su quanto la tossica figura nazista si sia diffusa oggi e soprattutto sotto quale visione da parte dei più giovani.

