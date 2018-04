Trama del film Il prigioniero coreano

źFai attenzione: oggi la corrente va verso Sud╗, lo avvisa una sentinella, ma a fare attenzione, a farne sempre molta, il pescatore Nam Chul-woo ci Ŕ abituato. Del resto, non puoi permetterti distrazioni quando abiti in un villaggio della Corea del Nord e ti muovi ogni giorno sulla linea di confine. Confine d'acqua, nel caso di Nam, ed Ŕ proprio l'acqua a tradirlo: una delle reti, infatti, si aggroviglia attorno all'elica della sua piccola barca, il motore si blocca e la corrente che źva verso Sud╗ trascina lentamente (inesorabilmente) il povero Nam in zona nemica...

