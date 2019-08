Trama del film Il prigioniero

Paolo e Maria sono due sposini ordinari che vivono alle porte del paese. Una mattina Paolo esce di casa per comprare del pesce e non torna pi¨. Gi¨ in paese, in piazza, una donna Ŕ stata derubata di una preziosa collanina da un malandrino sedicenne che riesce a scappare dopo il misfatto e Paolo, incrociandosi con la donna e la gente del paese, Ŕ additato dalla vittima e accusato del furto. Allora scappa ma alla fine Ŕ acciuffato da un poliziotto e portato in una cantina. Lý il poliziotto gli ordina di stare immobile ad aspettare il suo ritorno

Sei un blogger? Copia la scheda del film