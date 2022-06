Trama del film Il paradiso del pavone

In un giorno d'inverno, Nena riunisce la famiglia nella casa davanti al mare per festeggiare il suo compleanno. Ci sono proprio tutti: il marito Umberto, i figli Vito e Caterina con la cugina Isabella, la nuora Adelina e l'ex genero Manfredi con la sua nuova fidanzata, Joana, la nipote Alma, la domestica Lucia con sua figlia Grazia. E poi c'Ŕ Paco, il pavone di Alma, che sorprendentemente si innamora della colombetta dipinta in un quadro del salotto: un amore impossibile che metterÓ in discussione i sentimenti di tutta la famiglia.

Sei un blogger? Copia la scheda del film