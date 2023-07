Trama del film Il mistero del profumo verde

Durante una rappresentazione teatrale della Comédie-Française, a Parigi, un attore muore avvelenato sul palco. Spirando fra le braccia di Martin, suo collega e amico, dice una frase criptica: «Mi hanno ucciso... Il profumo verde...». Subito dopo è Martin a ritrovarsi drogato e prigioniero in una villa fuori città, interrogato da un rappresentante della fantomatica Repubblica di Volognie, e poi, una volta libero, ricercato dalle autorità francesi che lo sospettano di omicidio e di complotto contro lo Stato. La sola a sostenerlo sarà la stralunata fumettista Claire, che lo seguirà prima in Belgio e poi in Ungheria, dove durante un'altra rappresentazione teatrale andrà in scena la resa dei conti fra i veri complottisti, le forze dell'ordine e i due poveri malcapitati.

