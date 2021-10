Trama del film Il migliore. marco pantani

Il documentario racconta un ciclista divenuto una leggenda, che ha regalato gioie all'Italia e che l'Italia non vuole dimenticare. A emergere in questo ritratto cinematografico di Marco Pantani non Ŕ solo il lato sportivo, ma anche quello umano, tenero ed empatico. Il film non mira a indagare sulla tragica scomparsa di Pantani, morto a 34 anni quel 14 febbraio 2004, ma si spinge verso quel lato umano, mostrando in quale ambiente il campione si Ŕ formato. Una famiglia amorevole, tanti amici e ancor di pi¨ tanti sostenitori, che intervengono nel film per raccontare di lui, del romagnolo che ha portato il ciclismo italiano alle stelle. Ripercorrendo la vita del Marco uomo si va di pari passo attraversando l'esistenza di Pantani, il ciclista che l'Italia non dimenticherÓ mai.

