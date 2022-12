Trama del film Il grande giorno

In una grande villa sul lago di Como tutto Ŕ pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina. SarÓ il giorno pi¨ bello della loro vita e anche di quella dei loro genitori, soprattutto dei rispettivi padri, Giacomo e Giovanni. Peccato che insieme a Margherita, lĺex moglie di Giovanni nonchÚ madre della sposa, arrivi al matrimonio anche Aldo, il suo nuovo compagno. Simpatico, espansivo e soprattutto casinista in sommo grado. Giacomo e Giovanni provano ad arginarlo in tutti i modi, ma sotto i colpi di Aldo si aprono delle crepe da cui affiora un malessere nascosto, destinato a mettere in discussione lĺamicizia tra Giovanni e Giacomo, i loro matrimoni e non solo. E che costringerÓ tutti a fare i conti con i propri dubbi e con il coraggio che ci vuole per concedersi la felicitÓ.

