Trama del film Il corriere - the mule

Earl Stone, un uomo di circa 80 anni rimasto solo e al verde, Ŕ costretto ad affrontare la chiusura anticipata della sua impresa, quando gli viene offerto un lavoro per cui Ŕ richiesta la sola abilitÓ di saper guidare un auto. Compito semplice, ma, ci˛ che Earl non sa Ŕ che ha appena accettato di diventare un corriere della droga di un cartello messicano. Nel suo nuovo lavoro Ŕ bravo, cosý bravo che il suo carico diventa di volta in volta pi¨ grande e per questo motivo gli viene assegnato un assistente. Questi non Ŕ per˛ l'unico a tenere d'occhio Earl: il misterioso nuovo "mulo" della droga Ŕ finito anche nel radar dell'efficiente agente della DEA, Colin Bates. E anche se i suoi problemi di natura finanziaria appartengono ormai al passato, i suoi errori affiorano e si fanno pesanti nella testa, portandolo a domandarsi se riuscirÓ a porvi rimedio prima che venga beccato dalla legge... o addirittura da qualcuno del cartello stesso.

