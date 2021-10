Trama del film I giganti

Il film racconta la storia di un gruppo di vecchi amici, che decidono di rivedersi e riunirsi in una casa isolata, sita in una vallata remota della Sardegna. Qui la comitiva parla, beve, fa uso di droghe e si aggirano storditi tra le stanze ormai logorate dagli anni trascorsi. Sconfitti dalla loro stessa vita, questi uomini viaggiano tra i ricordi e si rifugiano nel passato, mentre il presente non ha per loro nessuna alternativa, nessuna strada da percorrere. L'unico modo per allontanarsi e fuggire dalla disperazione in cui vivono Ŕ l'abuso di droghe varie per perdere la luciditÓ e sentirsi forse vivi, senza quella dilaniante angoscia che giorno dopo giorno li divora...

Sei un blogger? Copia la scheda del film