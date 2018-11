Trama del film Hunter killer - caccia negli abissi

Nelle profondità dell'Oceano Artico, il capitano di un sottomarino americano, Joe Glass (Gerard Butler), è alla ricerca di un sottomarino statunitense in pericolo, quando scopre che un segreto colpo di stato russo è all'orizzonte, minacciando di distruggere l’ordine mondiale. Con l?equipaggio e la nazione a rischio, il Capitano Glass deve mettere insieme una squadra speciale di Navy Seals per recuperare il presidente russo preso in ostaggio e infiltrarsi nelle acque nemiche per impedire la Terza Guerra Mondiale.

