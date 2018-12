Trama del film Hepta. sette stadi d'amore

Il film vede come protagonista principale, il prof. Shokry Mokhtar (Maged El-Kidwani), specialista in psicologia sociale e appassionato di cultura greca, che, durante la sua ultima conferenza in pubblico, illustra i sette stadi di cui si compone l'amore attraverso il racconto di quattro storie. Le vicende di Shadi (Abdullah Azmi), Karim (Ahmed Malek), Rami (Ahmed Dawood) e Yousseff (Amr Yusuf) e l'inaspettato intrecciarsi degli eventi conducono lo spettatore in un viaggio di riscoperta di uno dei sentimenti più discussi di sempre.

