Trama del film Guarda in alto

Guarda in alto, il film diretto da Fulvio Risuleo, segue la storia di Teco (Giacomo Ferrara), un giovane che lavora come assistente in un forno. Una mattina assiste a un evento bizzarro che lo conduce in un'avventura che si svolge per intero sui tetti di Roma. Come in un road movie, Teco si muove da un palazzo all'altro spinto dalla curiosità scoprendo un mondo e un popolo "sopraterraneo". Una vera e propria comunità con i suoi abitanti e le sue regole: una banda di bambini mascherati che sfugge dalla realtà degli adulti, un apicoltore eremita (Lou Castel) tra le rovine romane, una mongolfiera proveniente dalla Francia guidata da Stella (Aurélia Poirier), un'affascinante ragazza e molto altro. Teco è stupito da tutte quelle scoperte e di quante sorprese ancora quel mondo possa rivelargli, in fondo è bastato semplicemente seguire l'istinto e guardare in alto.

