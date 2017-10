Trama del film Good time

La storia di Good Time è quella di Constantine "Connie" Nickas (Robert Pattinson), deciso a ritrovare il fratello finito in carcere per una rapina in banca andata male. Inizia così una scellerata odissea nel sottobosco criminale di New York, nel disperato tentativo prima di tirare il ragazzo handicappato mentale fuori di galera, e poi dall'ospedale dove viene ricoverato in seguito a un pestaggio dietro le sbarre. Nell'adrenalinica ricerca lunga l'intera notte, Connie si getterà in una corsa contro il tempo per salvare se stesso e suo fratello da un destino incerto e crudele.

