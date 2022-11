Trama del film Fortuna granda

Un mondo chiuso, circondato dall'acqua, dove tutti gli abitanti lavorano nella raccolta delle vongole. ╚ Goro, in fondo al Delta del Po. Qui vivono i protagonisti di ôFortuna grandaö, un gruppo di adolescenti iscritti a un istituto professionale aperto per combattere la dispersione scolastica. I ragazzi si muovono cercando il proprio spazio dentro un destino che sembra giÓ determinato. ╚ con i loro occhi che il film guarda alla comunitÓ degli adulti, ai padri che li aspettano in laguna, alla scuola che prova a trattenerli, al futuro che pare lý da sempre.

