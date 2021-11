Trama del film Fino ad essere felici

Il film racconta la storia di Andrea (Francesco Di Leva), un uomo di 40 anni che conduce un'esistenza all'apparenza ordinaria. Un tempo era un teatrante amatoriale, mentre oggi fatica ad arrivare a fine mese con i guadagni ottenuti facendo il consulente del lavoro all'interno di uno studio associato. Andrea Ŕ sposato con Lucia (Miriam Candurro), ma la loro vita matrimoniale non va a gonfie vele, esattamente come il suo lavoro. Quella che sembra una vita comune, non Ŕ affatto cosý, perchÚ Andrea nasconde, in veritÓ, un grande segreto...

