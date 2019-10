Trama del film Figli del set

Carlotta Ŕ cresciuta in una bellissima famiglia in cui la settima arte Ŕ stata sempre nell'aria, si respirava in ogni angolo della casa. Nostalgica del vecchio cinema, attraverso un invito a cena decide di rivedere gli amici d'infanzia, figli d'arte coi quali, sui vari set di papÓ e zio, ha trascorso gli anni pi¨ spensierati e divertenti della propria vita. Seduti a un tavolo di un antico castello, a far compagnia c'Ŕ anche papÓ Manolo: attraverso memorie, racconti, raccolta di filmati, foto, documenti storici e testimonianze, i protagonisti rievocheranno l'epoca del tanto amato cinema italiano. Un viaggio nel passato per rivivere con nostalgia cinquant'anni di storia cinematografica, e non solo, italiana.

