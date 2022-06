Trama del film Fassbinder

Il documentario è incentrato su Rainer Werner Fassbinder, uno dei maggiori cineasti tedeschi degli anni a cavallo tra i '70 e gli '80, nonché esponente di spicco del Nuovo cinema tedesco. Il ritratto che Hendel fa di lui è a tutto tondo e lo inquadra non solo come regista, ma anche come attore e sceneggiatore, ripercorrendo la sua intera carriera artistica.

