Trama del film Elvis (2022)

Nascita, crescita, apoteosi e inizio di declino di Elvis Aaron Presley, il mito di pi¨ generazioni, vengono raccontati e riletti dal punto di vista del suo manager di tutta una vita: il Colonnello Tom Parker. ╚ lui che accompagna, con voce narrante e presenza in scena, la dirompente ascesa di un'icona assoluta della musica e del costume mentre si impegna, apertamente ma anche in segretezza, per condizionarne la vita con il fine di salvaguardare la propria.

