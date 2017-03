Trama del film Elle

MichŔle, donna in carriera, viene aggredita in casa da uno sconosciuto. Rifiutando di dare eccessivo peso all'accaduto, MichŔle gestisce i problemi della madre settantacinquenne, del figlio viziato e immaturo, dell'ex marito e dell'amante, con lo stesso gelido e imparziale distacco. Quando per˛ l'assalitore sembra non aver ancora finito con lei, MichŔle decide di instaurare con lui una sorta di pericoloso gioco del gatto col topo che finirÓ presto fuori da ogni controllo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film