Trama del film Electric swan

I palazzi non dovrebbero muoversi. Ma in Avenida Libertador, a Buenos Aires, l'ultimo piano di un edificio borghese continua a tremare, causando una misteriosa perdita che divora le mura e i suoi residenti. FinirÓ per inondare il seminterrato, dove vive il portiere.

