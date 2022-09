Trama del film Do revenge

Drea Ŕ molto popolare nella sua scuola, fino al momento in cui la diffusione di un suo video erotico fa crollare tutto mettendola in cattiva luce: pare inoltre che a diffonderlo sia stato il suo ex. Nel frattempo Eleanor si Ŕ appena trasferita nella nuova scuola, Ŕ di indole opposta e teme il fatto che proprio in quell'istituto ci sia ancora Carissa, che da piccola la bullizzava, quando erano al campo estivo. Incontratesi in segreto, Drea e Eleanor stringono un patto in modo da scambiarsi i compiti e vendicarsi del carnefice dell'altra.

Sei un blogger? Copia la scheda del film