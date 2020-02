Trama del film Doppio sospetto

Il film Ŕ ambientato agli inizi degli anni '70 ed Ŕ la storia di due donne, Alice (Veerle Baetens) e CÚline (Anne Coesens), e delle loro famiglie. Le due donne abitano in due case a schiera perfettamente identiche e, oltre a essere vicine di casa, sono molto amiche tra di loro. Condividono tutto e si raccontano qualsiasi cosa accada nelle loro vite. Questa profonda amicizia e questa forte intesa viene meno nel giorno in cui il figlio di CÚline, Maxime (Luan Adam), muore a causa di un incidente e casualmente Alice vede l'accaduto, senza poter far nulla per evitare il peggio. In preda alla disperazione, CÚline accusa Alice di non aver evitato la morte del figlio e sembra addirittura pronta a vendicarsi contro quell'amica ora diventata il nemico numero uno della sua vita.

