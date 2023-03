Trama del film Diario di spezie

Luca Treves Ŕ uno chef esperto di spezie mentre Andreas DŘrren-Fischer Ŕ un celebre restauratore di quadri fiamminghi. I due appartengono a mondi opposti e non potrebbero essere pi¨ diversi: tanto timido e impacciato il primo, quanto sicuro di sÚ e mondano il secondo. Tuttavia, quando Luca conosce Andreas, pensa sia arrivato finalmente il momento per dare una svolta alla propria carriera e abbandonare il ristorante di provincia che gli garantisce una vita tranquilla, ma che lo costringe anche a sacrificare le sue pi¨ alte ambizioni professionali. Luca per˛ non sa che Andreas nasconde segreti inconfessabili e un passato impossibile da dimenticare. Durante il viaggio che i due intraprenderanno insieme l'unico appiglio per mantenere la luciditÓ sarÓ il diario dove da anni Luca annota osservazioni sulle spezie e sulla preparazione delle ricette.

Sei un blogger? Copia la scheda del film