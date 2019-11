Trama del film Deep - un'avventura in fondo al mare

Ambientato nel 2100, quando gli esseri umani hanno ormai da tempo abbandonato la Terra e il pianeta Ŕ colonizzato da creature stravaganti che abitano gli abissi dell'oceano. Tra questi ci sono l'avventuroso polpo Deep, ultimo della sua specie, e i suoi amici: il pesce pescatore un po' maldestro Evo e il gamberetto nevrotico Alice. Quando a causa di un incidente, la loro casa viene distrutta e invasa dalla lava, il guardiano degli abissi, Kraken, invierÓ Deep, i suoi amici e la murena Maura in missione per trovare un nuovo posto in cui vivere. Dopo aver affrontato posti incredibili, cittÓ sommerse e anche qualche nemico, il team marino riusciranno a salvare l'oceano e le sue creature?

