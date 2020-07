Trama del film Da 5 bloods - come fratelli

Quattro veterani afroamericani, che hanno preso parte alla guerra del Vietnam, fanno ritorno alla giungla in cui hanno perso la loro innocenza. Sono lì per cercare i resti del loro caposquadra e per la promessa di un tesoro sepolto. Si ritroveranno così a combattere le forze dell'uomo e della natura mentre affrontano le devastazioni durature dell'immoralità della guerra del Vietnam.

Sei un blogger? Copia la scheda del film