Trama del film Crazy & rich

La newyorkese Rachel Chu (Constance Wu) accompagna il suo fidanzato di lunga data Nick Young (Henry Golding) al matrimonio del suo migliore amico a Singapore. Emozionata perchÚ visiterÓ l'Asia per la prima volta, ma nervosa perchÚ conoscerÓ la famiglia di Nick, ben presto Rachel scopre che Nick deve averle omesso qualche piccolo dettaglio sulla sua vita. Infatti, non solo Nick Ŕ il discendente di una delle famiglie pi¨ importanti del Paese, ma Ŕ anche uno degli scapoli pi¨ ambiti. Accanto a Nick, Wu diventerÓ facilmente bersaglio delle gelosissime ragazze del posto e peggio ancora della madre (Michelle Yeoh) di lui che sembra non approvare la scelta del figlio. Diventa subito chiaro che i soldi non possono comprare l'amore, ma possono senz'altro complicarlo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film