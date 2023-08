Trama del film Come le tartarughe

Una famiglia apparentemente ideale che vive una vita da copertina nel centro storico di Roma: Daniele, Lisa, l'adolescente Sveva e il settenne Paolo sembrano la fotografia della perfezione. Almeno finché Daniele, senza preavviso né spiegazioni, non svuota la sua parte d'armadio e non se ne va. Lisa, messa al corrente che da questa decisione non si torna indietro, è traumatizzata. L'armadio lasciato vuoto da Daniele diventa il suo rifugio e il suo nascondiglio, dove mettere in pausa la realtà del dolore e provare a rammendare le ferite. Al suo fianco i due figli, confusi e spaventati ma pronti a supportare il viaggio di guarigione della madre.

Sei un blogger? Copia la scheda del film