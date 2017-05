Trama del film Codice unlocked

Alice, agente della CIA esperta nella conduzione di interrogatori, riesce ad ottenere da un giovane prigioniero membro di una cellula terroristica delle informazioni vitali su un prossimo attacco contro un obiettivo americano a Londra. La donna riferisce i risultati dell'interrogatorio a Frank Sutter, uno dei responsabili dell'operazione, ma di lì a poco scopre di essere stata raggirata perché Sutter non è affatto chi lei pensa. Alice si rende conto di aver fornito involontariamente all'uomo informazioni utili alla realizzazione dell'attentato ed entra in azione per fermarlo.

