Trama del film Coda

Come CODA (Child of Deaf Adults) Ruby Ŕ l'unica persona udente nella sua famiglia sorda. Quando l'attivitÓ di pesca della famiglia Ŕ minacciata, Ruby si ritrova combattuta tra il perseguire il suo amore per la musica e la sua paura di abbandonare i suoi genitori

