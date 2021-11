Trama del film Chi e' senza peccato - the dry

Aaron Falk, agente federale, torna nella cittadina natale dopo un'assenza di oltre vent'anni per partecipare al funerale dell'amico Luke, che avrebbe ucciso la moglie e il figlio prima di suicidarsi a causa della devastazione dovuta alla siccitÓ che da un decennio interessa la zona. Accettando con riluttanza di indagare su quanto avvenuto, Falk riapre una vecchia ferita: la morte della diciassettenne Ellie Deacon. Non passerÓ molto prima che intuisca come i due crimini, seppur avvenuti in epoche diverse, siano strettamente connessi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film