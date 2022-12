Trama del film C'era una volta in italia - giacarta sta arrivando

C'Ŕ l'ospedale di Cariati in provincia di Cosenza chiuso da dieci anni e ora occupato da Michele, Cataldo, Niný, U'Massaru e l'altro Cataldo. C'Ŕ lo sterminio compiuto in Indonesia tra il 1965 e il 1966 dove furono uccise quasi un milione di persone. Ci sono Davos e il "Washington Consensus". Ma qual Ŕ il filo invisibile (del mercato) che lega attraverso il tempo e lo spazio eventi apparentemente cosý lontani tra loro? Uno e soltanto uno: il capitalismo. In qualunque forma lo si voglia assumere, neo-liberista, post-coloniale o globalista che sia. Cosý la lotta per la riapertura del presidio sanitario calabrese Ŕ solo un'altra barricata contro lo smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale; la presa del potere di Suharto a Giacarta la prova generale dei colpi di stato manu americana in terra cilena e argentina; le politiche della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale una nuova forma di controllo sulle nazioni non-occidentali. Tutto Ŕ capitalismo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film