Trama del film Bts world tour: love yourself in seoul

Filmato allo Stadio Olimpico di Seul durante il BTS World Tour: Love Yourself, il concerto pi¨ ambito del 2018 arriva nelle sale cinematografiche del mondo intero per una giornata evento, offrendo una visione intima del concerto che include tutte le canzoni del tour e facendo condividere l'energia dei BTS e il loro talento artistico, l'evento riunirÓ i fan del mondo intero per celebrare il successo planetario dei sette membri del gruppo di K-Pop diventato un fenomeno internazionale senza precedenti, tanto da essere eletti "persona dell'anno 2018" dai lettori del Times.

