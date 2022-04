Trama del film Brotherhood (2021)

Il documentario racconta la storia di tre fratelli - Jabir, Usama e Uzeir - che vivono insieme alla loro famiglia di pastori in un'isolata valle della Bosnia. I tre giovani nel corso della loro vita sono dovuti sottostare sempre alla legge del padre Ibrahim, un predicatore islamista rigido e radicale. Quando l'uomo, per˛, viene condotto in carcere, dove resterÓ per due anni con l'accusa di terrorismo, i figli rimangono completamente soli. Sin da subito smettono di seguire le severe leggi, imposte sino a quel momento dal padre. Finalmente Jabir, Usama e Uzeir possono sperimentare quella libertÓ che per anni Ŕ stata loro negata e in questo percorso di crescita per diventare uomini, ognuno di loro sviluppa la propria identitÓ, grazie alla ricerca del proprio "io".

